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Новости РязаниПроисшествия

Мастурбировавшего на уроке учителя уволили

7info

В Кораблинском районе уволили школьного учителя, мастурбировавшего во время урока. Об этом, со ссылкой на представительницу прокуратуры Рязанской области, сообщает РИА Новости

Напомним, инцидент случился в ключанской школе Кораблинского района. 13-летняя школьница сняла на видео, как 54-летний педагог занимается онанизмом во время урока. При этом в классе они находились вдвоём. О случившемся девочка рассказала матери. 

Позднее мужчина объяснил своё поведение тем, что на уроке у него случилась эрекция.

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Педагог уволен, правоохранители, а также органы образования Рязанской области проводят проверку. Прокуратура даст оценку действиям руководства школы в части соблюдения требований при приёме на работу данного сотрудника.

Также правоохранители выясняют, как администрация учебного заведения контролировала работу учителя. 

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