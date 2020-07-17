КартаКосмосРязань в Щацке Рязанской области

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3 июля команда проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» — #КартаКосмосРязань в ходе краеведческой экспедиции по Шацкому району Рязанской области посетила Историко-культурный центр города Шацка.

Космонавт Николай, главный герой проекта, побывал внутри спускаемого аппарата корабля «Союз» и познакомился с тормозной двигательной установкой КТДУ – 35. Уникальные экспонаты поступили в центр при содействии Вячеслава Михайловича Филина, уроженца города Шацка, доктора технических наук, профессора, сотрудника Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Настоящей удачей для Космонавта Николая стало общение с Вячеславом Филиным, который подробно рассказал ему о своей работе над космическими аппаратами, в том числе над Многоразовой космической системой «Энергия – Буран», над созданием которой он работал в качестве заместителя главного конструктора.

С экспозицией центра, посвящённой истории российской космонавтики, Космонавта Николая познакомила директор Любовь Яценко. Экспозиция рассказывает о людях, чья биография связана с шацкой землёй — Вячеславе Филине, философе-футурологе Николае Фёдорове, космонавте Александре Баландине. Отдельный блок экскурсии был посвящён интерактивным программам музея, с освоением которых команда проекта успешно справилась. В завершение сотрудница центра Алёна Ивакина сопроводила Космонавта Николая к мемориальной доске, посвящённой учёному Н.Ф. Фёдорову, который учился в Шацком уездном училище в 1836-1842 гг.