Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Из-за ремонта Астраханского моста на улице Ленина в Рязани запретят парковку транспорта на пяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что парковаться будет нельзя на улицах Почтовой, Николослободской (от дома №17А до дома №10), в Посадском переулке, на улице Лево-Лыбедской (от Николодворянской до дома №22), на улице Николодворянской.

Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ. Сделают это, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта по указанным улицам.

После начала действия запрета запланированы рейды по проверке соблюдения ПДД. На улицах будут работать эвакуаторы.