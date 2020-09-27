Воскресенье, 27 сентября, 2020
17.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбществоТоп новость

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

7info

Из-за ремонта Астраханского моста на улице Ленина в Рязани запретят парковку транспорта на пяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

На сайте мэрии сообщается, что парковаться будет нельзя на улицах Почтовой, Николослободской (от дома №17А до дома №10), в Посадском переулке, на улице Лево-Лыбедской (от Николодворянской до дома №22), на улице Николодворянской.

Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ. Сделают это, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта по указанным улицам. 

После начала действия запрета запланированы рейды по проверке соблюдения ПДД. На улицах будут работать эвакуаторы. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

В Дашково-Песочне в Рязани сгорели автомобили

Новости Рязани
Днём в воскресенье, 27 сентября, в Дашково-Песочне в Рязани сгорели автомобили. Информация об этом появилась в группе Рязань. По...
Узнать больше

В Рязанской области выросло число жертв коронавируса

Новости Рязани
По информации оперативной группы правительства региона, в воскресенье, 27 сентября, было выявлено ещё 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

В воскресенье в Рязани будет по-летнему тепло

Новости Рязани
В воскресенье, 27 сентября, в Рязани будет тепло. Осадков не ожидается. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области,...
Узнать больше

Стали известны подробности гибели школьника в аквапарке под Рязанью

Происшествия
Сейчас в аквапарке работают следователи. Проводится опрос свидетелей, осматривается место происшествия.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+