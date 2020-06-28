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Из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка на Северной окружной

7info
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Днём в воскресенье, 28 июня, из-за ДТП в микрорайоне Канищево в Рязани образовалась двухкилометровая пробка. Об этом сообщается в группе ДТП | Аварии | Рязань.

Кроме аварии, на перекрёстке улиц Интернациональной и Бирюзова не работал светофор. В результате, по словам очевидцев, Северная окружная стояла до 2-го Борковского карьера. 

Пробка была и на проезде Шабулина. Сообщается, что движение было затруднено от сквера.

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