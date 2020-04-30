График доставки пенсий изменится из-за праздников

Из-за майских праздников изменится график выплаты и доставки пенсий. Информация об этом появилась на сайте администрации Рязанского района.
В частности, те, кто получал пенсии 3 числа каждого месяца, в мае получат их 2 числа. 4 мая доставят пенсии за 4 и 5 число, 6 – за 6 и 7 число. Пенсии за 8 и 9 число принесут 7 мая, а те, кто получает их 10 и 11 числа, смогут получить деньги 8 мая.
С 11 мая пенсии можно будет получить по привычному графику.
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