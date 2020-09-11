Госавтоинспекция сообщила подробности жёсткого ДТП с маршруткой в Рязани

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП с маршруткой на Московском шоссе в Рязани.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 10 сентября, в 19.30 у дома №12Б на Московском шоссе. На регулируемом перекрёстке с улицей Мервинской столкнулись микроавтобус «Ситроен Джампер» под управлением 51-летнего жителя Рыбного и автомобиль «Шевроле Авео» под управлением 38-летней рязанки.

В результате аварии получили травмы женщина-водитель, а также шесть пассажирок маршрутки в возрасте 42, 27, 35, 51, 26, 53 лет.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.

По факту аварии проводится проверка.