В ДТП с маршруткой в Рязани пострадали семь человек

В результате ДТП с маршруткой на Московском шоссе в Рязани пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Авария случилась в четверг, 10 сентября, в 19.34 на перекрёстке с улицей Мервинской. Столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси №50. После этого маршрутка врезалась в отбойник.

По данным мэрии Рязани пострадали семь человек – водитель легковушки и шесть пассажиров микроавтобуса. Все они доставлены в больницы.

– По данному факту управление транспорта проведёт служебное расследование, – говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Известно, что водитель маршрутки работает два года в ИП Кочерян. И он и микроавтобус утром проходили предрейсовый контроль.

После ДТП сотрудники управления транспорта проведут внеочередные инструктажи с водителями и совещания с перевозчиками.