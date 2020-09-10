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Новости РязаниОбщество

Госавтоинспекция проводит рейд в Рязани

7info

В четверг, 10 сентября, в Рязани сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд по тонировке. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Точные места, где будут работать инспекторы, ГИБДД не сообщает. 

По данным полиции, неправильная тонировка автомобиля ухудшает обзор водителю, что увеличивает риск возникновения ДТП. Особенно в тёмное время суток, а также в непогоду, в условиях недостаточной видимости. 

Нарушителей привлекут к ответственности по ч.3.1 ст.12.5. КоАП РФ. Наказание по ней – 500 рублей. Также водитель должен будет снять тонировку на месте, либо получит предписание сделать это позднее.

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