Госавтоинспекция проводит рейд в Рязани

В четверг, 10 сентября, в Рязани сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд по тонировке. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Точные места, где будут работать инспекторы, ГИБДД не сообщает.

По данным полиции, неправильная тонировка автомобиля ухудшает обзор водителю, что увеличивает риск возникновения ДТП. Особенно в тёмное время суток, а также в непогоду, в условиях недостаточной видимости.

Нарушителей привлекут к ответственности по ч.3.1 ст.12.5. КоАП РФ. Наказание по ней – 500 рублей. Также водитель должен будет снять тонировку на месте, либо получит предписание сделать это позднее.