Елена Сорокина провела заседание городского штаба в режиме видеоконференции

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Елена Сорокина провела заседание городского штаба в режиме видеоконференции

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10 апреля глава администрации провела очередное заседание городского штаба по видеосвязи. Участники совещания обсудили оперативную сводку по городу, работу ресурсоснабжающих организаций и вопросы социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В частности, заместитель главы администрации Надежда Штевнина доложила о начале выдачи льготным категориям школьников продуктовых наборов. Их выдают на территории школ с соблюдением всех мер предосторожности. В понедельник начнется доставка продуктов гражданам, которые получали благотворительное питание.

Также она отметила, что в городе начала работу бесплатная линия психологической помощи – к квалифицированным психологам рязанцы могут обратиться за консультацией по трем телефонам или написать в мессенджер WhatsApp.

Елена Сорокина подчеркнула, что в сложившейся сложной эпидемиологической обстановке «людям обязательно нужно оказывать консультационную помощь и поддержку, помогать с решением вопросов, направлять в нужные службы».

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров доложил о работе общественного транспорта, его обработке и мониторинге наполняемости в часы пик. Рейды проходят совместно с надзорными ведомствами регулярно.

Кроме того, по графику продолжается дезинфекция мест общего пользования и городских улиц.

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