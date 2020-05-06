Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Одним из основных вопросов, который обсудила глава администрации с руководителями структурных подразделений в режиме видеоконференции, стала подготовка к мероприятиям в рамках празднования 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году они проходят в режиме повышенной готовности.
Так, участники совещания обсудили проведение патриотических Всероссийских акций «Поем двором», «Окна Победы», «Минута молчания», «Фонарики Победы», а также реализацию уникального военно-исторического проекта, ставшего возможным при поддержке правительства региона и РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова – выставку военной техники под открытым небом в сквере на улице Октябрьской.
Кроме того, Елена Сорокина обратила внимание руководителей ответственных структурных подразделений на необходимость усилить работу по уборке городских территорий, регулярно проводить контрольные мероприятия по соблюдению организациями Правил благоустройства города и информационно-разъяснительную работу с жителями о недопущении складирования мусора в непредназначенных для этого местах.
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