Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации

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Очередное совещание по вопросам социальной сферы, благоустройству городских территорий, работе ресурсоснабжающих предприятий глава администрации Рязани провела в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В частности, обсуждались этапы работ по программе «Формирование комфортной городской среды», проектам местных инициатив. Глава администрации поручила строго следить за сроками на всех этапах их реализации.

Также был затронут вопрос начала выдачи продуктовых наборов для малообеспеченных граждан взамен талонов на благотворительное питание. Эта работа на особом контроле ответственных структурных подразделений.

Что касается дистанционного обучения – во всех школах ведется ежедневный мониторинг специалистами управления образования. По словам заместителя главы администрации Надежды Штевниной, есть передовые школы, где практически не поступает жалоб на организацию дистанционного обучения, есть учреждения, где процесс требует доработки.

– Здесь важно сделать срез по всем программам. Где возможно, использовать успешный опыт коллег-педагогов, – поручила Елена Сорокина.

Работа по уборке городских территорий также должна быть продолжена в штатном режиме. МКУ «Управление по делам территорий» поручено оперативно реагировать на обращения жителей и продолжать работу по ликвидации несанкционированных свалок.