Экс-сотрудников РГРТУ поймали на мошенничестве с 72,5 млн рублей

Бывших работников Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Соответствующие уголовные дела поступили в Октябрьский районный суд города Рязани, говорится на сайте суда.

По версии следствия, будучи работниками РГРТУ, обвиняемые должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок». Согласно соглашению, им следовало подать от имени учебного заведения соответствующую заявку на участие в конкурсе о намерении и возможности у сотрудников Радиоуниверситета проводить исследования.

В рамках Федеральной целевой программы на эти цели было выделено 72,5 миллиона рублей. Однако обвиняемые не проводили научные исследования, работы по ряду соглашений не были выполнены.

Потерпевшей стороной признано Министерство науки и высшего образования России.