Экс-игрок рязанского «Элекса-Фаворита» в шаге от победы в чемпионате Белоруссии

-

В Белоруссии завершается чемпионат страны по мини-футболу. В финальной серии встречаются МФК «Витэн» и МФК ВРЗ. Счёт в серии до трёх побед 2:1 в пользу «Витэна».

Отметим, что за эту команду выступает бывший игрок рязанского «Элекса-Фаворита» Евгений Перемитин. Он – один из лидеров белорусской команды. В третьем матче, который прошёл в воскресенье, 14 июня, Перемтинин забил два мяча. В итоге его «Витэн» победил со счётом 4:2.

Четвёртый матч серии пройдёт 18 июня в Гомеле.