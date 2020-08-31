Две женщины пострадали в ДТП в Кадомском районе

30 августа, примерно в 5:25, в селе Восход Кадомского района 39-летняя жительница Нижегородской области, управляя автомобилем «Вольво», по предварительной информации, не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 63-летнего жителя Московской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате происшествия две пассажирки автомобиля ВАЗ-21099 в возрасте 63 и 12 лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.