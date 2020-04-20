Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Рязанские детские библиотеки предлагают читателям новые удаленные форматы обслуживания. В том числе, на виртуальное общение с читателями перешла детская библиотека-филиал №4 «Росинка» ЦСДБ, организовав виртуальную мастерскую поделок.
Занятия в виртуальной мастерской проходят еженедельно. В ней дети под руководством библиотекарей могут проявить творчество и своими руками сделать красивые поделки.
Видеозаписи занятий находятся в группе «Росинки» Вконтакте.
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