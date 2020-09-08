Депутат Госдумы Елена Митина провела тематический приём граждан в Рязани

Во вторник, 8 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области провела тематический прием, посвященный организации работы системы здравоохранения в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
Жители Рязани и области задали вопросы, связанные с получением справок для занятий спортом и творчеством в учреждениях дополнительного образования, получением группы инвалидности, невозможностью пройти физиотерапевтическое лечение, неудовлетворительной организацией лечебного процесса в поликлинике города Новомичуринска.
По части вопросам гражданам были даны разъяснения, по другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.