Депутат Госдумы Елена Митина провела тематический приём граждан в Рязани

Во вторник, 8 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области провела тематический прием, посвященный организации работы системы здравоохранения в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Жители Рязани и области задали вопросы, связанные с получением справок для занятий спортом и творчеством в учреждениях дополнительного образования, получением группы инвалидности, невозможностью пройти физиотерапевтическое лечение, неудовлетворительной организацией лечебного процесса в поликлинике города Новомичуринска.

— В период пандемии все учреждения здравоохранения перешли на усиленный санитарно-эпидемиологический режим работы. Многие отделения были закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, — отметила Елена Митина. — Сейчас все возвращается к привычной жизни. Поэтому работа поликлиник и больниц не должна вызывать нареканий со стороны граждан.

По части вопросам гражданам были даны разъяснения, по другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.