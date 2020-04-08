Археологи рассказали о неожиданной находке на территории училища ВДВ

В паблике НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция появился рассказ о неожиданной находке, сделанной на территории десантного училища в Рязани. В 2018 году там обнаружили гипсовый памятник Ленину.

– Территория рязанского училища ВДВ (РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова) расположена в исторической и очень древней части Рязани – на месте бывшей Владычной (Архиерейской) слободы, – написано в паблике. – В 2017 году коллективом Научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» были обнаружены археологические предметы XII-XIII веков.

Но одна из самых неожиданных находок была сделана рабочими при прокладке подземных коммуникаций в 2018 году. Из земли был выкопан гипсовый памятник – ростовая скульптура Владимира Ильича Ленина. Где он раньше располагался на территории училища?