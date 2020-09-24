Анна Рослякова участвовала в штабных учениях по ликвидации разлива нефтепродуктов

22 и 23 сентября первый зампредседателя правительства Анна Рослякова приняла участие в командно-штабных учениях по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В учениях также приняли участие подразделения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС из 85 субъектов РФ. Тренировка прошла под контролем министра МЧС Евгения Зиничева.

Мероприятие длилось два дня. В первый день участники отработали ситуации, связанные с возможным разливом нефти. Во второй — попытались ликвидировать последствия ЧС, связанные с возгоранием и разливом нефти на территории опасного производственного объекта «Дягилевская ТЭЦ». Также в этот день использовался и вертолет санитарной авиации. На нем эвакуировали предполагаемых пострадавших.