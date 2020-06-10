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Администрация Рязани рассказала, для чего копают на Куйбышевском шоссе

7info
Работы на Куйбышевском шоссе в 2017 году
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На Куйбышевском шоссе в Рязани ведутся работы по прокладке участков новой ливневой канализации. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители городской администрации. 

Житель Рязани возмутился, что на недавно отремонтированном Куйбышевском шоссе вновь вновь ведутся работы. Он напомнил, что при капитальном ремонте дороги ранее были вынесены все коммуникации. 

– Николай Викторович, когда закончится беспредел, когда перекапывают абсолютно новые, сделанные 2 года назад дороги? – задал вопрос рязанец.

В мэрии сообщили, что идут работы по прокладке участков новой ливневой канализации протяжённостью 400 и 200 метров от дома №4 до ООТ «Теплоприбор». Для этого вырыты котлованы, но все остальные работы проводятся под землёй, с помощью горизонтального бурения.

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