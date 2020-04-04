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Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с хлебозаводом

Администрация Рязани дала официальный комментарий по поводу реорганизации хлебозавода №1. Приводим текст пресс-релиза. 

30.01.2020 на заседании Рязанской Городской Думы было принято решение о реорганизации МП «Хлебозавод №3 города Рязани» в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Хлебозавод №1 города Рязани».  Главная цель – устранение внутренней конкуренции и улучшение финансовых показателей, перегруппировка производства, без снижения общего объема выпускаемой продукции. 

Оборудование для изготовления черного хлеба и технологические процессы на предприятиях идентичны. На заводах установлены печи 70-х годов выпуска мощностью 22 тонны хлеба в сутки каждая. Фактически, суммарный объем выпуска хлеба на двух предприятиях не превышает 15 тонн хлеба в сутки. Трата большого количества ресурсов для выпуска одинаковой продукции с двух печей не является целесообразной. 

С целью запуска нового ассортимента, снижения себестоимости при сохранении высокого качества готовой продукции по традиционной технологии, приобретается новое оборудование – хлебопечь мощностью 12 тонн в сутки. На ней планируется выпуск новых сортов хлеба с полезными для здоровья свойствами, который скоро жители города увидят в магазинах на прилавках.

При переносе производства, суммарный объем выпуска черного хлеба остался на прежнем уровне.

При реорганизации предприятия, в соответствии с трудовым законодательством, трудовые отношения с работниками продолжаются. Работников не требуется увольнять и принимать заново, в том числе, в порядке перевода. 

В настоящий момент заявления об увольнении и приёме на работу подписаны рядом сотрудников производства. Системы оплаты труда на обоих предприятиях согласованы администрацией г. Рязани и рассчитаны по одному принципу.

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