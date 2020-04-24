Администрация дала рекомендации работодателям в связи со сменой режима работы общественного транспорта

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Администрация Рязани рекомендовала работодателям пересмотреть график работы или организовать доставку сотрудников. Соответствующее обращение появилось на сайте мэрии. 

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса в Рязани с понедельника, 27 апреля, вводится разрывные режим работы общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутки будут курсировать с 6 до 10 и с 16 до 20 часов. 

РУКОВОДИТЕЛИ организаций могут обратиться по телефонам «линии помощи» для консультаций и в персональном порядке проработать вопрос доставки сотрудников, например, с помощью внедрения спецрейсов. Телефоны для обращения 29-78-07, 29-78-06. Также с управлением транспорта можно связаться по электронной почте: ut@admrzn.ru.

В случае отсутствия решения вопроса доставки персонала руководством предприятия, СОТРУДНИКИ могут обратиться по телефонам «линии помощи»: 95-69-64, 95-69-39, 45-77-13 – для предприятий торговли; 95-69-99, 95-69-04 – для промышленных предприятий или направить сообщение по электронной почте: urpr@admrzn.ru, 4912457713@mail.ru – для предприятий торговли; oip@admrzn.ru – для промышленных предприятий.

«Линия помощи» организована для ЖИТЕЛЕЙ города, которым с 10.00 до 16.00 требуется плановая медицинская помощь. В этом случае рязанцы могут обратиться по телефонам: 44-16-43, 44-42-24, 95-69-27. А также отправить обращение на электронную почту: omsp01@admrzn.ru.

Кроме того, жители могут направить обращение на официальном сайте администрации города Рязани, используя виджет «Госуслуги. Единое окно цифровой обратной связи», авторизовавшись с помощью учетной записи портала Госуслуг и написав сообщение, выбрав категорию «общественный транспорт», подкатегорию «Информация о расписании движения транспортных средств».

ВНИМАНИЕ! При обращении на «линии помощи» необходимо указать:

РУКОВОДИТЕЛЯМ – наименование предприятия, адрес его местонахождения, график работы, ИНН предприятия, контактный телефон, ФИО, занимаемую должность.

СОТРУДНИКАМ – наименование предприятия, адрес его местонахождения, график работы, фамилию, имя, отчество руководителя, ИНН предприятия, контактный телефон предприятия или организации, а также свои данные: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, контактный телефон.

ЖИТЕЛЯМ – ФИО, адрес проживания, контактный телефон, причину и время посещения медучреждения.

ВНИМАНИЕ! В выходные дни 25 и 26 апреля обращения принимаются по электронной почте, телефонные линии начнут свою работу с понедельника, 27 апреля.

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