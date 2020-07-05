30 рязанцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

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На 19 часов воскресенья, 5 июля, в рязанских больницах находятся на лечении 355 пациентов с COVID-19, в том числе 4 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние 30 госпитализированных оценивается медиками как тяжёлое. 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 58 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 261 в состоянии средней степени тяжести.

Остальные жители Рязани и области, заразившиеся коронавирусом, лечатся дома. По данным опергруппы, госпитализация этим людям не требуется.