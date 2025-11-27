Новогодняя столица-2026
Четверг, 27 ноября, 2025
4.9 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

В Рязани вынесен обвинительный приговор организаторам незаконной миграции

Алексей Самохин
Фото: Pxhere

Железнодорожный районный суд Рязани поставил точку в деле об организации канала незаконной миграции. На скамье подсудимых оказалась группа местных жителей, наладившая потоковую легализацию иностранцев. Собранные следователями доказательства суд счел исчерпывающими для вынесения обвинительного вердикта всем участникам криминальной схемы.

Как выяснили сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального СК, пятеро сообщников действовали в сговоре с июня 2017 года по август 2018-го. Злоумышленники поставили дело на поток: основным инструментом легализации стали фиктивные браки.

Масштаб деятельности впечатляет: всего за год с небольшим группа успела оформить незаконное пребывание в России для 422 иностранных граждан. По данным следствия, этот «свадебный конвейер» принес организаторам преступный доход в сумме не менее 450 тысяч рублей.

Оперативникам и следователям удалось полностью пресечь деятельность группировки благодаря грамотно спланированной работе.

Фемида дифференцированно подошла к наказанию фигурантов. Один из участников схемы получил реальный срок — ближайшие 2 года и 8 месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима. Остальные четверо членов группы отделались лишением свободы условно.

Читайте также  Риэлтор столкнулся с «бабушкиной» схемой мошенничества при покупке квартиры в Рязани

Другие материалы рубрики

Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве мужчины в Ряжске

Опергруппа: В Рязанской области ночь прошла спокойно, беспилотник сбит

Бетономешалка перевернулась и оборвала линию электропередач в Спасском районе

Мотоциклиста сбили в центре Рязани

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов

В Рязани водитель сбил семилетнего мальчика на улице Крупской 

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.