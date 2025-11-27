Железнодорожный районный суд Рязани поставил точку в деле об организации канала незаконной миграции. На скамье подсудимых оказалась группа местных жителей, наладившая потоковую легализацию иностранцев. Собранные следователями доказательства суд счел исчерпывающими для вынесения обвинительного вердикта всем участникам криминальной схемы.

Как выяснили сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального СК, пятеро сообщников действовали в сговоре с июня 2017 года по август 2018-го. Злоумышленники поставили дело на поток: основным инструментом легализации стали фиктивные браки.

Масштаб деятельности впечатляет: всего за год с небольшим группа успела оформить незаконное пребывание в России для 422 иностранных граждан. По данным следствия, этот «свадебный конвейер» принес организаторам преступный доход в сумме не менее 450 тысяч рублей.

Оперативникам и следователям удалось полностью пресечь деятельность группировки благодаря грамотно спланированной работе.

Фемида дифференцированно подошла к наказанию фигурантов. Один из участников схемы получил реальный срок — ближайшие 2 года и 8 месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима. Остальные четверо членов группы отделались лишением свободы условно.