«Русская община» провела беседу с мигрантами, свистевшими вслед девушкам в Петербурге

Сторонники «Русской общины» провели «воспитательную беседу» с мигрантами, свистевшими вслед девушкам в Петербурге, сообщила общественная организация в телеграм-канале.

Утверждается, что рабочие с ближайшей стройки облюбовали детские спортивные площадки и футбольные поля в Московском районе. Они собираются по 10-15 человек, распивают там алкоголь и не пускают детей играть. Также они оказывают знаки внимания девушкам.

Узнав об этом, общественники оперативно собрались и приехали пообщаться с иностранцами.

«Передай своим. Что орать девочкам?» — спросили у них сторонники движения.

Лидер мигрантов пообещал принять меры.