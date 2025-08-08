«Русская община» провела беседу с мигрантами, свистевшими вслед девушкам в Петербурге

Сторонники «Русской общины» провели «воспитательную беседу» с мигрантами, свистевшими вслед девушкам в Петербурге, сообщила общественная организация в телеграм-канале.
Утверждается, что рабочие с ближайшей стройки облюбовали детские спортивные площадки и футбольные поля в Московском районе. Они собираются по 10-15 человек, распивают там алкоголь и не пускают детей играть. Также они оказывают знаки внимания девушкам.
Узнав об этом, общественники оперативно собрались и приехали пообщаться с иностранцами.
Лидер мигрантов пообещал принять меры.