Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

Алексей Самохин

В Волгограде ранним утром беспилотник врезался в жилую пятиэтажку. Об этом SHOT рассказали местные жители. По их словам, в результате удара загорелись как минимум две квартиры, в нескольких соседних домах выбило окна.

Атака, по рассказам очевидцев, произошла около семи утра. Дрон влетел прямо в фасад пятиэтажного жилого дома. После удара в одной из квартир вспыхнул сильный пожар, пламя быстро охватило помещение.

От взрывной волны в доме серьёзно пострадали балконы. Их буквально развернуло наружу, конструкции покорёжены. В подъезде и по фасаду следы копоти и обломки. В самом доме выбиты стёкла минимум в четырёх квартирах.

Досталось и машинам, припаркованным во дворе у дома. По словам местных, на автомобилях — вмятины, осколки стекла.

Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация не понадобилась, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 