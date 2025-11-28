Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
Рязань
Новости России

Как вернуть доступ к мобильному интернету на иностранной сим-карте

Алексей Самохин
Изображение от cookie_studio на Freepik

Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт, у которых при попадании на территорию РФ временно блокируются услуги мобильного интернета и обмена смс, об этом сообщили в Минцифры РФ.

Период «охлаждения» необходим для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он действует как для российских, так и для иностранных сим-карт и составляет 24 часа. По истечении этого времени доступ к интернету и смс восстанавливается автоматически.

Возможность совершать и принимать голосовые вызовы остаётся.

У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну — для этого был реализован механизм подтверждения, что сим-карта используется человеком. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт.

При регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора пользователю на телефон поступит смс со ссылкой для авторизации с помощью проверки через капчу. Нужно будет, например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определённым предметом. После успешного подтверждения доступ к мобильному интернету и смс восстановится в течение нескольких минут.

Введение такого механизма направлено на повышение уровня комфорта иностранных граждан, которые пользуются услугами связи в роуминге на территории России.

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 