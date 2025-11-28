Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
«Новые люди» подключились к решению проблемы с выселением предпринимателей из Торговых рядов в Рязани

Алексей Самохин
Александр Дёмин, фото: newpeople.ru

К конфликту вокруг выселения рязанских предпринимателей из Торговых рядов на улице Кольцова подключилась партия «Новые люди». Вопрос вышел за рамки локального скандала: ситуацию взял в работу депутат Госдумы, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. После обращения регионального отделения он направил официальный запрос в ДОМ.РФ — копия документа находится в распоряжении редакции.

«Всецело разделяю Вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией и, чтобы помочь разобраться в этом вопросе, в соответствии с законодательством Российской Федерации мной принято решение о направлении соответствующего запроса в ПАО «ДОМ.РФ» с просьбой сообщить Вам и в Государственную Думу о результатах его рассмотрения», — говорится в документе. 

В партии «Новые люди» добавили, что при необходимости готовы задействовать и другие федеральные ведомства. Вопрос обещают держать на контроле регионального штаба, а само отделение находится в постоянном контакте с предпринимателями, работающими в Торговых рядах.

История стала достоянием общественности после того, как основатель частного салона-музея «Аромат времени» Ксения Паначева рассказала о массовом выселении. По ее словам, более чем пятидесяти предпринимателям, арендующим помещения в здании Торговых рядов на улице Кольцова, дом 1, пришли письма с требованием освободить площади до 25 декабря текущего года.

Юридический фон конфликта таков: по материалам дела на сайте арбитражного суда, собственник здания, ДОМ.РФ, в течение года судился с арендатором — компанией ООО «Приокский пассаж». Именно эта фирма заключала договоры субаренды с предпринимателями. Суд уже вынес решение в пользу ДОМ.РФ, но арендатор подал апелляционную жалобу. Следующее заседание по делу назначено на 16 декабря. То есть формально спор вокруг основного договора аренды еще не закончен, тогда как субарендаторам уже выставлены жесткие сроки освобождения помещений.

В 2024 году здание на Кольцова выставили на продажу. Проектная документация по его обновлению была согласована ещё в 2020 году. В планах — реставрация фасадов и кровли, а также «приспособление к современным условиям пользования». Фактически это означает серьёзное обновление исторического здания и потенциальную смену формата его использования.

