Психолог рассказала, что говорить после секса, а о чём лучше молчать

После близости важно не молчать, а поделиться эмоциями — это помогает закрепить приятные ощущения и сблизиться с партнёром. Психолог Паулина Золотинская в беседе с NEWS.ru подчеркнула: в такие моменты слова работают не хуже прикосновений, но только если они простые и искренние. Сложные обороты или вычурные формулировки здесь ни к чему — главное, донести, насколько приятно быть рядом с этим человеком.

Умение продлить и усилить состояние удовольствия после секса — это ценный навык в отношениях. Он может проявляться через тактильные жесты, вроде объятий или лёгких прикосновений, но не менее эффективно работает аудиальный формат — то есть разговор. С тактикой всё ясно: обнять, погладить, прижаться. А вот со словами нужно быть осторожным: не стоит выдумывать замысловатые конструкции. Золотинская советует формулировать мысли коротко и чётко. Например, сказать: «Мне было хорошо» или «С тобой так классно». Такие фразы сразу дают понять партнёру, что с ним комфортно и приятно.

Эксперт настаивает: полностью избегайте любых сравнений, даже если они кажутся комплиментом. Фразы вроде «Лучше, чем раньше» или «В этот раз было хорошо» могут невольно задеть или вызвать ненужные ассоциации. То же касается драматических заявлений — не говорите ничего вроде «Так уже не повторить», это только создаст напряжение и испортит послевкусие. Вместо этого выражайте благодарность: «Спасибо за эти ощущения. Чувствую себя восхитительно» или «После такой ночи жизнь прекрасна». Главное — не стесняйтесь говорить о своём удовольствии открыто.

Золотинская добавляет, что слова могут быть очень интимными, и чем откровеннее вы их произносите, тем сильнее эффект. Это повышает градус эмоциональной близости и делает момент запоминающимся. В итоге простая честность после секса помогает не только закрепить физическое удовольствие, но и укрепить доверие в паре.