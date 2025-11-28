Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиТранспорт и дороги

Тульская таможня будет работать в последние выходные осени из-за нового утильсбора

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября, Тульская таможня не берёт выходных и продолжает оформлять транспортные средства для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Работа Тульского и Московского таможенных постов будет организована с 9 утра до 6 вечера. Решение принято, чтобы люди успели пройти процедуру до вступления в силу новых правил.

Причина такой спешки — изменения в Постановлении Правительства от 26 декабря 2013 года № 1291. С 1 декабря 2025 года пересмотрят порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы к ним. Таможенники советуют не откладывать: на момент подачи полного комплекта документов у плательщика должен быть положительный баланс на лицевом счёте для оплаты сбора.

Оформление проходит строго по месту жительства того, кто платит утильсбор. Жители Рязанской области смогут сделать это на Московском таможенном посту по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 16. к.1.

Читайте также  JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев

Другие материалы рубрики

Мэрия объяснила, почему в Рязани троллейбусы иногда ездят без пассажиров 

Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою коллекцию наград

Пешеходам в Рязани напомнили правила безопасности на железной дороге

В Рязанской области ГИБДД ищет автомобили с поддельными номерами

Железнодорожный переезд на перегоне Кораблино — Ряжск-1 закроют 26 ноября

Рязанцев просят не ставить автомобили на парковку на улице Новоселов 3 декабря

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 