Затянуть пояса ещё туже или уже некуда? Почему россияне массово отказываются от покупок

Россиянам становится все сложнее держаться за привычный уровень жизни. Почти две трети жителей страны — 62% — уже готовы пересматривать свои расходы и сокращать траты. Год назад так отвечали только 48%, пишет «Московский комсомолец».

Главный тренд сейчас — отказ от больших покупок, на которые раньше люди решались гораздо охотнее. Причина проста: цены и обязательные платежи, включая коммуналку и кредиты, растут, а доходы большинства скорее топчутся на месте, чем увеличиваются.

Соцопрос показывает, что 36% респондентов отложили покупку автомобиля, жилья или серьезный ремонт. Еще 25% отказались от дорогих путешествий. У 21% «под нож» пошли крупные семейные траты: свадьбы, обучение, плановое лечение. Даже повседневные мелочи стали объектом экономии — 18% признались, что урезали расходы на ежедневные покупки.

На этом фоне у людей резко вырос интерес к планированию бюджета. Теперь 52% граждан ежемесячно фиксируют свои доходы и расходы, пытаясь навести порядок в деньгах. Еще 34% уже начали формировать финансовую подушку на 2026 год, откладывая в среднем по 10–15% от поступлений каждый месяц. То есть, вместо спонтанных трат — холодный расчет и попытка подготовиться к неопределенному будущему.

Параллельно были опубликованы результаты другого исследования — о финансовых страхах россиян. Оказалось, что 91% опрошенных переживают за свое финансовое состояние и стабильность в 2026 году. 83% боятся падения доходов, в том числе из-за возможной потери работы. 59% волнует инфляция, а 31% беспокоятся, смогут ли в принципе погасить уже набранные кредиты и займы.

Почти половина, 49%, не верит, что у них получится делать накопления, достаточные для нормальной финансовой подушки безопасности. 41% прямо говорят, что не видят для себя никаких перспектив роста дохода и будут просто пытаться экономить. По оценкам, среднестатистическому россиянину не хватает примерно 25–35 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин отмечает: большинство граждан не ждут, что в 2026 году их заработки будут расти быстрее инфляции. Эти настроения он связывает с тенденцией последних лет, когда реальный рост доходов коснулся далеко не всех, а средний класс в итоге оказался в проигрыше. На потребительском рынке это уже заметно — спрос начинает сжиматься.

Речь идет о классической реакции на кризис. По словам Янина, в 2026 году люди намерены сокращать покупки товаров длительного пользования и отказываться от поездок. Но при этом, несмотря на потребительскую инфляцию, которая, по его оценке, как минимум вдвое превышает официальные показатели, россияне по-прежнему будут покупать привычные продукты питания. От базовой продуктовой корзины отказываются в последнюю очередь.

Дальше многим, возможно, станет еще тяжелее. Если раньше привычный стиль жизни удавалось поддерживать за счет займов, включая беззалоговые кредиты, то сейчас ситуация изменилась. Легко занять деньги сегодня могут в основном у ростовщиков — в микрофинансовых организациях, где ставка достигает 300% годовых. Нормальный доступный кредит почти перестал быть массовым инструментом.

По данным экспертов, уровень отказов по банковским займам с высокими ставками, превышающими 30% годовых, уже доходит до 90%. То есть только одна заявка из десяти получает одобрение. Миллионы ипотечных заемщиков вынуждены ужимать текущие расходы, напоминает Янин: если они перестанут платить по кредиту, могут лишиться купленной в ипотеку недвижимости. Рисковать крышей над головой готовы немногие.

Экономист и топ-менеджер в сфере финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркивает, что дорогие кредиты разгоняют проинфляционные риски. Они подталкивают рост цен и одновременно снижают спрос со стороны и бизнеса, и населения. По его словам, период охлаждения российской экономики затянулся. В стране сокращается средний класс — та самая опора устойчивого потребительского спроса. Большинство граждан уже имеют одну или больше официальных работ, и снижать доходы дальше просто некуда.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что пересмотр расходных планов — естественная реакция домохозяйств на реальность, в которой инфляционное давление сталкивается с жесткой денежно-кредитной политикой. Он обращает внимание, что годовая инфляция на 24 ноября опустилась ниже 7% и вошла в верхнюю границу прогноза Центробанка. При этом ключевая ставка держится на уровне 16,5%. Такой уровень делает сбережения привлекательными и заставляет людей осторожнее подходить к потреблению.

Тенденция к отказу от крупных покупок, по словам эксперта, работает на замедление инфляции. Именно этого добивается Центробанк — естественного охлаждения экономики. Высокие кредитные ставки сдерживают импульсивные и необдуманные траты, а доходность вкладов подталкивает людей откладывать, а не тратить. Деньги перестают ходить по кругу так быстро, и это гасит ценовое давление.

«Граждане сами выбирают более рациональное потребление — это и есть признак того, что монетарная политика работает правильно», — резюмирует Расторгуев. По его словам, снижение спроса ослабляет давление на цены, инфляция замедляется без жестких административных вмешательств. Такая модель поведения создает в экономике базу для более устойчивого развития.

Рост сбережений укрепляет финансовую устойчивость домохозяйств и формирует ресурс для будущих инвестиций. Да, розничный товарооборот за восемь месяцев вырос гораздо скромнее — всего на 2,2% против 8,8% год назад. Но эксперты называют это необходимым и временным охлаждением, которое должно помочь избежать перегрева экономики в перспективе.