Затянуть пояса ещё туже или уже некуда? Почему россияне массово отказываются от покупок

Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Россиянам становится все сложнее держаться за привычный уровень жизни. Почти две трети жителей страны — 62% — уже готовы пересматривать свои расходы и сокращать траты. Год назад так отвечали только 48%, пишет «Московский комсомолец».

Главный тренд сейчас — отказ от больших покупок, на которые раньше люди решались гораздо охотнее. Причина проста: цены и обязательные платежи, включая коммуналку и кредиты, растут, а доходы большинства скорее топчутся на месте, чем увеличиваются.

Соцопрос показывает, что 36% респондентов отложили покупку автомобиля, жилья или серьезный ремонт. Еще 25% отказались от дорогих путешествий. У 21% «под нож» пошли крупные семейные траты: свадьбы, обучение, плановое лечение. Даже повседневные мелочи стали объектом экономии — 18% признались, что урезали расходы на ежедневные покупки.

На этом фоне у людей резко вырос интерес к планированию бюджета. Теперь 52% граждан ежемесячно фиксируют свои доходы и расходы, пытаясь навести порядок в деньгах. Еще 34% уже начали формировать финансовую подушку на 2026 год, откладывая в среднем по 10–15% от поступлений каждый месяц. То есть, вместо спонтанных трат — холодный расчет и попытка подготовиться к неопределенному будущему.

Параллельно были опубликованы результаты другого исследования — о финансовых страхах россиян. Оказалось, что 91% опрошенных переживают за свое финансовое состояние и стабильность в 2026 году. 83% боятся падения доходов, в том числе из-за возможной потери работы. 59% волнует инфляция, а 31% беспокоятся, смогут ли в принципе погасить уже набранные кредиты и займы.

Почти половина, 49%, не верит, что у них получится делать накопления, достаточные для нормальной финансовой подушки безопасности. 41% прямо говорят, что не видят для себя никаких перспектив роста дохода и будут просто пытаться экономить. По оценкам, среднестатистическому россиянину не хватает примерно 25–35 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин отмечает: большинство граждан не ждут, что в 2026 году их заработки будут расти быстрее инфляции. Эти настроения он связывает с тенденцией последних лет, когда реальный рост доходов коснулся далеко не всех, а средний класс в итоге оказался в проигрыше. На потребительском рынке это уже заметно — спрос начинает сжиматься.

Речь идет о классической реакции на кризис. По словам Янина, в 2026 году люди намерены сокращать покупки товаров длительного пользования и отказываться от поездок. Но при этом, несмотря на потребительскую инфляцию, которая, по его оценке, как минимум вдвое превышает официальные показатели, россияне по-прежнему будут покупать привычные продукты питания. От базовой продуктовой корзины отказываются в последнюю очередь.

Дальше многим, возможно, станет еще тяжелее. Если раньше привычный стиль жизни удавалось поддерживать за счет займов, включая беззалоговые кредиты, то сейчас ситуация изменилась. Легко занять деньги сегодня могут в основном у ростовщиков — в микрофинансовых организациях, где ставка достигает 300% годовых. Нормальный доступный кредит почти перестал быть массовым инструментом.

По данным экспертов, уровень отказов по банковским займам с высокими ставками, превышающими 30% годовых, уже доходит до 90%. То есть только одна заявка из десяти получает одобрение. Миллионы ипотечных заемщиков вынуждены ужимать текущие расходы, напоминает Янин: если они перестанут платить по кредиту, могут лишиться купленной в ипотеку недвижимости. Рисковать крышей над головой готовы немногие.

Экономист и топ-менеджер в сфере финансовых коммуникаций Андрей Лобода подчеркивает, что дорогие кредиты разгоняют проинфляционные риски. Они подталкивают рост цен и одновременно снижают спрос со стороны и бизнеса, и населения. По его словам, период охлаждения российской экономики затянулся. В стране сокращается средний класс — та самая опора устойчивого потребительского спроса. Большинство граждан уже имеют одну или больше официальных работ, и снижать доходы дальше просто некуда.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что пересмотр расходных планов — естественная реакция домохозяйств на реальность, в которой инфляционное давление сталкивается с жесткой денежно-кредитной политикой. Он обращает внимание, что годовая инфляция на 24 ноября опустилась ниже 7% и вошла в верхнюю границу прогноза Центробанка. При этом ключевая ставка держится на уровне 16,5%. Такой уровень делает сбережения привлекательными и заставляет людей осторожнее подходить к потреблению.

Тенденция к отказу от крупных покупок, по словам эксперта, работает на замедление инфляции. Именно этого добивается Центробанк — естественного охлаждения экономики. Высокие кредитные ставки сдерживают импульсивные и необдуманные траты, а доходность вкладов подталкивает людей откладывать, а не тратить. Деньги перестают ходить по кругу так быстро, и это гасит ценовое давление.

«Граждане сами выбирают более рациональное потребление — это и есть признак того, что монетарная политика работает правильно», — резюмирует Расторгуев. По его словам, снижение спроса ослабляет давление на цены, инфляция замедляется без жестких административных вмешательств. Такая модель поведения создает в экономике базу для более устойчивого развития.

Рост сбережений укрепляет финансовую устойчивость домохозяйств и формирует ресурс для будущих инвестиций. Да, розничный товарооборот за восемь месяцев вырос гораздо скромнее — всего на 2,2% против 8,8% год назад. Но эксперты называют это необходимым и временным охлаждением, которое должно помочь избежать перегрева экономики в перспективе.

