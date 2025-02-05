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Общество

Руководство РГРТУ прокомментировало информацию о слиянии вуза с МИРЭА

Алексей Самохин

Руководство Рязанского государственного радиотехнического университета на официальной странице ВКонтакте прокомментировало ситуацию в вузе. 

В сообщении говорится о напряжении, возникшем в последние дни в информационном поле. Ранее была создана петиция против объединения рязанского вуза с другим учебным заведением, её подписали более 10 тысяч человек.

В вузе отметили, что решение о реорганизации вузов – процесс весьма сложный, требующий соблюдения ряда процедурных моментов. Учредитель вуза – Минобрнауки России – на данный момент с руководством РГРТУ этот вопрос не рассматривает.

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Московский вуз МИРЭА оказал рязанскому финансовую помощь в размере 5 млн рублей, а также предоставил 300 новых компьютеров для обновления материально-технической базы. В начале 2025 года руководители учебных заведений встречались, чтобы обсудить инициативы интеграции и обмена мнениями. 

Руководство РГРТУ прокомментировало информацию о слиянии вуза с МИРЭА Руководство Рязанского государственного радиотехнического университета на официальной странице ВКонтакте прокомментировало ситуацию в вузе. 

Также в сообщении отмечается, что вуз ранее упустил возможности для улучшения работы, не подав заявки на получение финансирования по ряду федеральных программ. 

Руководство РГРТУ прокомментировало информацию о слиянии вуза с МИРЭА Руководство Рязанского государственного радиотехнического университета на официальной странице ВКонтакте прокомментировало ситуацию в вузе. 
Руководство РГРТУ прокомментировало информацию о слиянии вуза с МИРЭА Руководство Рязанского государственного радиотехнического университета на официальной странице ВКонтакте прокомментировало ситуацию в вузе. 

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© Информационное агентство 7info

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