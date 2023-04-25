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Вторник, 25 апреля, 2023

«Ростелеком» и СФР приглашают пенсионеров принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2023»

Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»
Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

24 апреля 2023 года начался прием работ на IХ Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2023», организованный ПАО «Ростелеком» и Социальным фондом России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

          «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

          «Мои интернет-достижения»;

          «Интернет-предприниматель»;

          «Моя общественная интернет-инициатива»;

          «Я — интернет-звезда»;

          «Спасибо моему учителю!».

Цели конкурса:

          повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

          содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

          формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

          определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

          выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;

          продвижение обучающего портала «Азбука интернета».

Конкурсные работы принимаются до 23 октября 2023 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2023 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика»

Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».

Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

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