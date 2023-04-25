«Ростелеком» и СФР приглашают пенсионеров принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2023»

24 апреля 2023 года начался прием работ на IХ Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2023», организованный ПАО «Ростелеком» и Социальным фондом России (СФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель»;
«Моя общественная интернет-инициатива»;
«Я — интернет-звезда»;
«Спасибо моему учителю!».
Цели конкурса:
повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 23 октября 2023 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2023 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», СФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика»
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».
Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
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