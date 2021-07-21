Россиянин избил до смерти жену, спрятал тело и вместе со всеми неделю ее разыскивал

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В Ревде вступил в силу приговор 39-летнему Андрею Старикову, который до смерти избил жену, пишет портал E1.RU.

В браке супруги успели прожить три года. Однажды, как утверждал злоумышленник, его 36-летняя жена пропала. Выяснилось, что мужчина набросился на супругу с кулаками из-за ревности. Жертва прикрывала голову руками, плакала и просила остановиться.

Когда он собирался уходить из дома, жена встала перед ним в дверях и попросила не уходить. В ярости муж толкнул ее так, что она ударилась затылком о торец двери и затихла. После этого он лег спать.

Уралец дважды заставал супругу с любовниками в постели. Тогда он хотел уйти из семьи, но Елена пообещала, что такого не повторится.

Сообщается, что злоумышленник вывез ее тело в чемодане в лес, а потом неделю разыскивал «пропавшую» с поисковым отрядом «Ревдинские волки». В ходе поисков муж порой начинал плакать и постоянно пил алкоголь.

Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.