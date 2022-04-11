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Понедельник, 11 апреля, 2022

Российский спецназ ликвидировал одного из лидеров «Правого сектора»* Тараса Бобанича

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Российский спецназ ликвидировал одного из лидеров «Правого сектора»* Тараса Бобанича

7info

Группа российского спецназа ликвидировала в пяти километрах южнее города Изюм одного из лидеров «Правого сектора»* Тараса Бобанича, сообщает 11 апреля пресс-служба министерства обороны РФ.

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В 2013 году лидер Львовской неонацистской группировки Бобанич вступил в ПС. На Донбассе он находится с 2014 года. По данным военных, он лично отдавал приказы на обстрелы жилых районов Донецка и Луганска тяжёлой артиллерией.

С 2019 года занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений.

Военные пообещали продолжить поиск и устранение главарей неонацистов.

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«Правый сектор»* — экстремистская организация, запрещённая в России.

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