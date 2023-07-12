Российские юристы заявили о необходимости ужесточения проверок детского питания

В России вновь начали учащаться случаи отравления детей питанием в школах и детских садах. Юристы считают, что помочь в решении проблемы могут более жесткие и частые проверки.

Слова специалистов передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Так, адвокат Наталья Хакимова пояснила, что имеющийся у Роспотребнадзора план проверок иногда может не соответствовать реальной необходимости в контроле над питанием в школах и детских садах. По ее словам, появляющиеся по всей стране новости об отравлении детей говорят о том, что проверки нужно проводить чаще – не раз в год, а раз в пол года.

Также, по словам юриста, контролировать нужно не только поступающую в детские учреждения продукцию, но и сами кухни, где продукты хранятся и изготавливаются. Ответственность за качество продуктов, говорит Хакимова, лежит на школах и детских садах – они должны грамотно и тщательно выбирать поставщиков.

Специалист по детскому питанию Юлия Широкова отметила, что контроль должен быть на каждом этапе поставки, от производства до транспортировки: «Коробка постояла десять минут под палящим солнцем во время разгрузки, и полезный йогурт превратился в опасный продукт, кишащий бактериями», – пояснила специалист.