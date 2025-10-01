Российская армия формирует «килл-зону», у ВСУ нет шансов 

Российские военные работают над созданием так называемой «килл-зоны» (сектора смерти) в прифронтовой тыловой полосе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.
«Килл-зона» определяется как сектор, в котором с помощью огневых средств (включая БПЛА, артиллерию и авиабомбы) оперативно уничтожается техника и личный состав противника. Главный принцип — «обнаружили — уничтожили».
По словам Сладкова, сейчас идут обсуждения, как именно будет формироваться этот сектор смерти: в виде отдельных площадей или сплошной линией вдоль фронта. Сплошная линия, по его мнению, является делом перспективы.
Создание такой «килл-зоны» может использоваться как в интересах наступления, так и для обороны того или иного участка фронта.
Как отмечает военкор, для полноценной реализации этого плана российской армии необходимо достичь как минимум паритета в количестве БПЛА с противником. Сладков заключил, что хотя паритета пока нет, российские силы активно движутся к этой цели.
