Российская армия формирует «килл-зону», у ВСУ нет шансов 

Алексей Самохин

Российские военные работают над созданием так называемой «килл-зоны» (сектора смерти) в прифронтовой тыловой полосе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

«Килл-зона» определяется как сектор, в котором с помощью огневых средств (включая БПЛА, артиллерию и авиабомбы) оперативно уничтожается техника и личный состав противника. Главный принцип — «обнаружили — уничтожили».

По словам Сладкова, сейчас идут обсуждения, как именно будет формироваться этот сектор смерти: в виде отдельных площадей или сплошной линией вдоль фронта. Сплошная линия, по его мнению, является делом перспективы.

Создание такой «килл-зоны» может использоваться как в интересах наступления, так и для обороны того или иного участка фронта.

Как отмечает военкор, для полноценной реализации этого плана российской армии необходимо достичь как минимум паритета в количестве БПЛА с противником. Сладков заключил, что хотя паритета пока нет, российские силы активно движутся к этой цели.

Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв.
Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Общество

Работы по ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс» не приняты и не оплачены

Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. Сейчас уточняется объем работ.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости Касимова

Мошенники обманули 13-летнюю школьницу в Касимове: семья лишилась 90 тысяч рублей

С девочкой связалась женщина, которая представилась секретарём школы, и под предлогом восстановления электронного дневника попросила назвать код из СМС-сообщения.

Последние новости

Депутаты Рязанской областной Думы приняли решение о выделении дополнительных средств на социально значимые направления

Доходная и расходная части главного финансового документа были увеличены за счет дополнительно поступающих в текущем году федеральных средств в размере 1,7 млрд рублей.

Более 7 400 человек заболело ОРВИ за неделю в Рязанской области

Среди заболевших 75,5% — жители Рязани. Вакцину от гриппа сделали 28,6% населения от плана.

Более 1 000 000 человек посетило учреждения культуры в Рязани за два года

В Рязани подвели итоги работы учреждений культуры за 2024-2025 год

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.

Врачи борются за жизнь 17-летней рязанки, пострадавшей в ДТП

Из-за большого масштаба повреждения структур головного мозга для проведения следующего этапа реабилитации девочка переведена в федеральный центр в Москве.

Дело об убийстве женщины в Рязани передали в суд

В ходе ссоры мужчина нанёс 40-летней женщине множественные удары в область туловища и лица.

В Рязани с 1 октября «пропал» один из автобусных маршрутов

По информации транспортных активистов, победитель тендера на обслуживание маршрута ранее уклонился от заключения контракта.

Пять пожаров ликвидировано за сутки в Рязанской области

Среди инцидентов — два загорания мусора и три техногенных пожара.

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.

В Челябинской области простятся с хоккейным тренером Аскаровым, погибшим в зоне СВО

Церемония прощания пройдёт 3 октября в Копейске на улице Братьев Гожевых, 5А, с 12:00 до 13:00.

Митрополит Марк назвал главное условие окончания СВО

Если бы народ наш покаялся, давно бы уже прекратили звучать выстрелы орудий, но вместо этого мы слышим ностальгию по советским временам.

Рязанские полицейские изъяли 270 литров нелегального алкоголя за сутки

В ходе проверок, охвативших Рязань и восемь районов области, полицейские проверили ряд баров, кафе, магазинов и павильонов. Всего было выявлено 14 нарушений.

Павел Малков: Постоянно дорабатываем меры поддержки молодых семей в Рязанской области

Губернатор Павел Малков прокомментировал изменения, предложенные в региональное законодательство, которые были рассмотрены и одобрены на очередном заседании правительства Рязанской области.

ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила музею в Константинове цикл картин

Женские портреты создал рязанский живописец, член Союза художников России Лев Костев. Почти два года назад Лев Алексеевич обратился со своей идеей в «Зелёный сад». Управляющий директор компании Андрей Оришкевич его поддержал, отметив оригинальность замысла. 

Российские дроны разнесли учебный центр танкистов и артиллеристов ВСУ

Атака по Харькову рассматривается как операция, влияющая на всю систему подготовки и поставок НАТО.