Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Инсайдерские источники утверждают, что Одесса внесена в список приоритетных стратегических целей СВО на 2026 год. Командование России рассматривает несколько вариантов освобождения города, в том числе комбинированный штурм с моря с использованием возможностей Черноморского флота, пишет News.ru.

По данным Telegram-канала «Дневник Разведчика», планирование операции может быть поручено главкому ВМФ России Александру Моисееву и командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. План операции должен быть представлен в ближайшее время, одновременно с разработкой стратегии позиционных военных действий в холодный период и подготовки к весеннему наступлению 2026 года.

Одесса является крупнейшим портовым городом Украины и, несмотря на удары, остаётся важнейшим пунктом для поставки военной помощи с Запада. Источники считают, что новые технологические возможности ВС РФ позволяют по-новому взглянуть на перспективы морского штурма, который ещё год назад считался невозможным.

«Вот и дождались — русской Одессе быть!» — отмечают инсайдеры.

Главными препятствиями для морской операции являются безэкипажные катера (БЭК) ВСУ и морское минирование. Однако предполагается, что Черноморский флот способен эффективно действовать в связке с Сухопутными войсками, которые пойдут в наступление по направлению Херсон — Николаев — Одесса.

Одесса как ключевая точка для НАТО

Военные эксперты считают, что завершение СВО может быть напрямую связано с освобождением Одессы и Николаева, что, предположительно, должно произойти не позднее 2027 года. Военный политолог Александр Перенджиев придерживается такого же мнения.

Запад, по данным закрытого доклада британского аналитического центра Chatham House, называет Одессу ключевой точкой для НАТО. Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости. Chatham House утверждает: любое мирное соглашение возможно только в случае, если НАТО сохранит доступ к Одессе. В случае же её потери Киев лишится доступа к военной помощи с Запада.

Стратегия Запада в отношении Одессы является частью более широкого замысла обойти Россию с юга и закрепиться на Кавказе и в Центральной Азии.

Сценарии освобождения

Для России идеальным исходом конфликта выглядит «огненный сценарий» финала СВО, при котором крупномасштабная комбинированная операция позволит занять Одессу и пробить коридор к Приднестровью.

Однако рассматриваются и альтернативные варианты, связанные с русскоязычной идентичностью города.

Telegram-канал «Шпион» писал о возможном сценарии, при котором Одесса, повторив «Русскую весну», присоединится к РФ без боя.

Если пробить сухопутный путь не удастся, регион может существовать в качестве анклава наподобие Калининградской области, обладая для России огромной ценностью. Telegram-канал INSIDER-T утверждает, что российские юристы готовят правовую базу для возможного референдума и собирают прецеденты «воссоединения анклавов» (от Гибралтара до Гонконга).

