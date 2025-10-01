Российские военные поразили важный учебный центр в Харькове, где проходили подготовку украинские танкисты и артиллеристы по натовским программам. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

30 сентября около 18:00 в районе Холодной Горы были зафиксированы прилёты дронов. Удары пришлись в район «красной трубы», неподалёку от бывшего танкового училища.

По словам источников, под удар попал ключевой учебный объект, на котором происходило освоение западной техники с участием иностранных инструкторов.

Эксперт отмечает, что уничтожение базы имеет стратегический эффект.

Учебные центры являются ключевым элементом в цепочке поставок западной помощи. Уничтожение базы означает не только потерю личного состава, но и сбой в подготовке новых экипажей. Без обученных специалистов даже новейшие танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) становятся неэффективными.

Каждая такая атака подрывает уверенность союзников в том, что их вложенные средства приносят реальный результат.

Удары по объектам, где работают иностранные инструкторы, могут усилить давление на Запад и заставить европейские столицы более осторожно подходить к вопросу дальнейшей военной поддержки Киева.

Атака по Харькову рассматривается как операция, влияющая на всю систему подготовки и поставок НАТО.