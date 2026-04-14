Политика

Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Великом Бурлуке

Алексей Самохин
В ночь на 13 апреля объекты украинской армии были поражены в нескольких регионах. Взрывы прогремели в посёлке Великий Бурлук, в окрестностях Чугуева и Шевченково в Харьковской области, возле Чернигова и Петропавловки в Днепропетровской области, в городе Славутич Киевской области и в различных районах Запорожской области. Об этом пишет aif.ru

Наибольший резонанс вызвали удары по объектам ВСУ в Великом Бурлуке — посёлке, расположенном всего в 20 километрах от границы с Белгородской областью. Для тяжёлой техники это менее получаса пути.

Населённый пункт давно привлекал внимание военных аналитиков: через него идёт снабжение подразделений ВСУ на купянском направлении, а в самом посёлке неоднократно фиксировали присутствие наёмников и военной техники стран НАТО. Фактически Великий Бурлук превратился в перевалочный узел для операций вблизи российской границы.

Военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя произошедшее для aif.ru, не исключил, что удар был направлен на срыв готовящегося прорыва на территорию России. 

«Украина могла организовать попытку прорыва, как ту, что была в Курской области, чтобы отвлечь внимание российских подразделений. Вероятно, группа наёмников с техникой НАТО готовила диверсию в отношении Белгородской области — мог планироваться прорыв с захватом пленных и последующим отходом на Украину», — пояснил эксперт.

Помимо этого, Михайлов допустил, что территория посёлка использовалась для подготовки будущих терактов на объектах российской инфраструктуры. 

«Диверсанты могли готовиться к подрыву важных инфраструктурных объектов на территории России. С этого же направления регулярно ведутся обстрелы мирного населения», — добавил он.

Точность удара эксперт объяснил качественной разведывательной работой: по его словам, применение силы всегда опирается на проверенные данные. Попутно Михайлов обратил внимание на более широкий контекст: после выборов в Венгрии киевский режим, по его оценке, может рассчитывать на дополнительное финансирование для продолжения противостояния.

Незадолго до описанных событий ВСУ перебросили на Харьковское направление силы из Сумской области. Согласно данным Telegram-канала «Северный ветер», переброска затронула подразделения 20-го полка радиоэлектронной борьбы, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады — все из Ахтырского района. Усиление группировки аналитики связывают с нараставшей напряжённостью на направлении.

Предыдущая статья
Уровень воды в реках Рязанской области на 14 апреля продолжает снижаться

Популярные материалы

Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Знакомая рассказала о роли диверсантов в исчезновении Героя России Асылханова

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова в городе Юрга Кемеровской...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Происшествия

Уровень воды в реках Рязанской области на 14 апреля продолжает снижаться

Весеннее половодье в Рязанской области постепенно идёт на убыль — уровень воды в большинстве рек снижается, а затопленных участков становится меньше. Однако обстановка остаётся неоднородной: в районе Касимова Ока продолжает подниматься, шесть низководных мостов и восемь участков дорог всё ещё скрыты под водой, а восемь населённых пунктов отрезаны от большой земли. 
Общество

В Рязани отключили электричество в Дашково-Песочне

Во вторник, 14 апреля, в 10:27 в Рязани в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии на улицах: Новоселов, Советской Армии, Касимовское шоссе, Большая (Шереметьево-Песочня), Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок.
Общество

Квартиры с террасами от «Мармакс» — пространства для жизни и вдохновения 

Террасы в квартирах всегда были признаком эксклюзивной недвижимости — деталью, доступной единицам. Сегодня эти открытые пространства становятся главным трендом в жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса. Девелоперская компания «Мармакс» в своих проектах в Рязани превращает террасы из редкого бонуса в осознанную философию комфорта.
Транспорт и дороги

Участок дороги в Рязанской области отремонтировали после решения суда и вмешательства приставов

Региональный минтранс проигнорировал решение суда о ремонте трассы и поплатился штрафом. Угроза уголовной ответственности заставила чиновников взяться за разбитую дорогу.
Происшествия

Жёсткое ДТП случилось на трассе М-5 в Рязани, водитель госпитализирован

По предварительным данным, грузовик МАЗ под управлением 53-летнего водителя из Пронского района столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302, за рулём которого находился 24-летний житель Рязани. 
Новости России

SHOT: ВСУ впервые применили для атаки по России кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА 

ВСУ впервые применили на дронах американские кассетные снаряды M864 — каждый весит 50 кг и содержит 72 суббоеприпаса. Удар был нанесён по Ленинградской области, а дроны летели через воздушное пространство прибалтийских стран.
Общество

«Северная Компания» презентовала квартал «Бережно» в Рязани

26 марта на площадке «ПАНОРАМА» состоялась официальная презентация нового крупного проекта от «Северной Компании» — жилого квартала бизнес-класса «Бережно». Мероприятие посетили более 130 риелторов, экспертов рынка недвижимости, партнеров и друзей компании, блогеров и журналистов профильных СМИ. 
Новости России

Выжившего в Охотском море на дрейфующей лодке Пичугина приговорили к 3 годам принудительных работ и штрафу

Мужчина, который два месяца дрейфовал в Охотском море и потерял двух родственников, получил три года принудительных работ. Суд признал его виновным в их гибели.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье