В ночь на 13 апреля объекты украинской армии были поражены в нескольких регионах. Взрывы прогремели в посёлке Великий Бурлук, в окрестностях Чугуева и Шевченково в Харьковской области, возле Чернигова и Петропавловки в Днепропетровской области, в городе Славутич Киевской области и в различных районах Запорожской области. Об этом пишет aif.ru.

Наибольший резонанс вызвали удары по объектам ВСУ в Великом Бурлуке — посёлке, расположенном всего в 20 километрах от границы с Белгородской областью. Для тяжёлой техники это менее получаса пути.

Населённый пункт давно привлекал внимание военных аналитиков: через него идёт снабжение подразделений ВСУ на купянском направлении, а в самом посёлке неоднократно фиксировали присутствие наёмников и военной техники стран НАТО. Фактически Великий Бурлук превратился в перевалочный узел для операций вблизи российской границы.

Военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя произошедшее для aif.ru, не исключил, что удар был направлен на срыв готовящегося прорыва на территорию России.

«Украина могла организовать попытку прорыва, как ту, что была в Курской области, чтобы отвлечь внимание российских подразделений. Вероятно, группа наёмников с техникой НАТО готовила диверсию в отношении Белгородской области — мог планироваться прорыв с захватом пленных и последующим отходом на Украину», — пояснил эксперт.

Помимо этого, Михайлов допустил, что территория посёлка использовалась для подготовки будущих терактов на объектах российской инфраструктуры.

«Диверсанты могли готовиться к подрыву важных инфраструктурных объектов на территории России. С этого же направления регулярно ведутся обстрелы мирного населения», — добавил он.

Точность удара эксперт объяснил качественной разведывательной работой: по его словам, применение силы всегда опирается на проверенные данные. Попутно Михайлов обратил внимание на более широкий контекст: после выборов в Венгрии киевский режим, по его оценке, может рассчитывать на дополнительное финансирование для продолжения противостояния.

Незадолго до описанных событий ВСУ перебросили на Харьковское направление силы из Сумской области. Согласно данным Telegram-канала «Северный ветер», переброска затронула подразделения 20-го полка радиоэлектронной борьбы, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады — все из Ахтырского района. Усиление группировки аналитики связывают с нараставшей напряжённостью на направлении.