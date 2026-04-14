Фото: 7инфо
Происшествия

Уровень воды в реках Рязанской области на 14 апреля продолжает снижаться

Алексей Самохин
Весеннее половодье в Рязанской области постепенно идёт на убыль — уровень воды в большинстве рек снижается, а затопленных участков становится меньше. Однако обстановка остаётся неоднородной: в районе Касимова Ока продолжает подниматься, шесть низководных мостов и восемь участков дорог всё ещё скрыты под водой, а восемь населённых пунктов отрезаны от большой земли. 

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в черте города Рязани уровень воды в реке Оке за сутки снизился на 14 сантиметров и составляет 488 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе села Старая Рязань спад составил 9 сантиметров — до отметки 567 сантиметров.

Иначе складывается ситуация в районе Касимова: здесь Ока поднялась на 14 сантиметров и достигла 564 сантиметров выше нулевой отметки. У города Скопина река Верда также продолжает прибывать — плюс 3 сантиметра, отметка 175 сантиметров.

На остальных контрольных точках фиксируется снижение. В реке Мокша в черте посёлка Кадом уровень упал на 3 сантиметра до 643 сантиметров. Река Проня у населённого пункта Быково показала наиболее заметный спад — минус 19 сантиметров, отметка 278 сантиметров. В районе села Троица уровень реки Рановы снизился на 3 сантиметра и составляет 588 сантиметров выше нулевой отметки.

За прошедшие сутки от воды освободились 8 приусадебных участков в Рязани. Тем не менее паводок сохраняет своё присутствие: под водой остаются 6 низководных мостов, 8 участков автодорог и 206 приусадебных участков. Восемь населённых пунктов по-прежнему отрезаны — для их сообщения с внешним миром организованы 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение жителей не нарушено, необходимости в эвакуации нет.

