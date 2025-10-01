Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

В ночь на 1 октября в Харькове прогремела серия мощных взрывов. Местные власти сообщили, что опасаются не только корректируемых авиационных бомб (КАБ), но и серьёзной баллистики. Военные предупреждали о приближении «скоростных целей», пишет 360.

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв. Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что сдетонировала корректируемая авиационная бомба. Вслед за ней произошла новая серия взрывов в разных районах города.

По утверждениям ВСУ, их системы зафиксировали пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшим пригородам, в то время как на город продолжали падать, предположительно, КАБы.

Местные жители сообщили о масштабных перебоях с электричеством в ряде районов.

Удары по Харькову начались ещё вечером 30 сентября, когда в городе взорвался беспилотник-камикадзе.

Одновременно воздушная тревога была распространена на значительную часть Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Днепропетровскую области.

Армия России этой ночью нанесла комбинированный удар по целям на Украине ракетами и дронами, пишет MASH. Главный удар пришёлся на Харьков. Самый чувствительный удар — по порту Измаил в Одесской области. Под удары попали и другие регионы:

— В Харькове «Герани» и КАБы вывели из строя ТЭЦ-5, жители жаловались на отключения света.

— В Одесской области повреждён один из трёх комплексов, где перегружали уголь, металл и зерно. Там же ремонтировали суда и принимали азербайджанскую нефть.

— Под Черниговом дроны ударили по железнодорожному составу: сгорели 14 цистерн с топливом, 10 вагонов с военным имуществом, 5 платформ с техникой и 3 резервуара с ГСМ.

— В Сумах под удар попали склады боеприпасов.

Минобороны России пока не комментировало сообщения украинской стороны о ночной атаке.