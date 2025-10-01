Умные дроны ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ в Черниговской области

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры работы российских «умных дронов» по железнодорожному составу, перевозившему технику ВСУ и горюче-смазочные материалы (ГСМ), в районе населённого пункта Бобровицы Черниговской области.

Дроны смогли поразить цели на ходу и маневрировали, уворачиваясь от прикрывающей эшелон авиации ВСУ, не оставив ей шансов на сбитие.

По предварительной информации от источника, в результате удара было уничтожено и повреждено:

Цистерны с топливом для нужд ВСУ — около 14 шт.

Грузовые вагоны с военным имуществом — около 10 шт.

Платформы с техникой — около 5 шт.

Резервуары с ГСМ (на земле) — около 3 шт.

Видео: t.me/The_Wrong_Side