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Четверг, 20 мая, 2021
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Рослякова и руководители подведомственных ей структур отчитались перед рязанцами

7info7
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19 мая в Рязани прошёл публичный отчёт первого зампреда регионального правительства Анны Росляковой и шести руководителей курируемых ей министерств и ведомств.

Выступающие проинформировали о результатах своей деятельности за 2020 год, а также ответили на вопросы рязанцев.

Характеризуя работу своего блока, Анна Рослякова отметила, что проводится огромная работа по различным направлениям.

Всю свою деятельность я пропускаю через два триггера: нужно ставить себя на место человека, который к вам обращается, и поступать так, чтобы родителям за тебя не было стыдно. Я и своих коллег призываю к этому, – подчеркнула она.

Рослякова отметила, что в последние годы рязанцы активнее подключаются к реализации социально –значимых проектов. Она поблагодарила неравнодушных граждан а также правоохранительные ведомства, спасателей, чиновников и общественные объединения за конструктивное взаимодействие.

В ходе отчёта выступила министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина. По её словам, рязанская область в рейтинге по реализации механизмов поддержки социально значимых НКО поднялась с 24 на 16 место. Оказана поддержка более 70 НКО, на их нужды направлено 6 млн руб, 2 млн из которых – средства, предоставленные по итогам конкурсного отбора Федерального агентства по делам национальностей.

В рамках подпрограммы поддержки местных инициатив 142 муниципальных образования Рязанской области получили субсидии из областного бюджета на сумму свыше 168 млн. рублей. Реализовано 202 проекта местных инициатив, – добавила Жанна Фомина. Благодаря этой работе в регионе появились новые места отдыха, детски и игровые площадки, восстановлены памятники, проведёт ремонт дорог.

Проводилась серьёзная информационная работа в условиях пандемии. Разработаны новые механизмы информирования населения, усилена работа в социальных сетях и мессенджерах.

Наряду с актуальными данными о заболеваемости, телефонами «горячих линий» в созданном телеграм-канале и разделе «коронавирус» на сайте правительства размещается информация о метеопредупреждениях, чрезвычайных происшествиях на территории региона. Все это значительно повысило доступность оперативной информации для СМИ и населения области, – добавила она.

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