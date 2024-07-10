Роман Иголкин победил на дополнительном предварительном голосовании рязанского отделения «Единой России»

Кандидатуру Романа Иголкина единогласно поддержали члены политсовета на дополнительном предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатуры для последующего выдвижения на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу №12. Тайное голосование прошло в среду, 10 июля.

Роман Иголкин — преподаватель Рязанского училища ВДВ, заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки. Решение президиума регионального политического совета о кандидатуре будет направлено на согласование в президиум Генсовета партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборах.

Секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Павел Малков отметил, что Иголкин принимает активное участие в общественной и патриотической работе, а также в подготовке будущих офицеров. Его кандидатуру Малков назвал достойной поддержки партии:

— Гвардии подполковник достойно показал себя в зоне специальной военной операции, выполнял боевые задачи. Сегодня преподает в родном воздушно-десантном училище, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Уверен, Роман Евгеньевич станет достойным кандидатом и продолжит так же успешно работать на благо Отечества и рязанцев, — сказал губернатор.

Место депутата регионального парламента стало вакантным после ухода в Совет Федерации Игоря Мурога. Выборы назначены на сентябрь. Для определения своего кандидата, который примет участие в выборах, «Единая Россия» традиционно проводит предварительное голосование. Победителем предварительного голосования ранее стал Владислав Головин. Однако от решения баллотироваться в качестве кандидата на довыборах в региональный парламент он отказался. Решение Головина объясняется тем, что он продолжит военную службу.

В итоге на дополнительное предварительное голосование заявились четыре кандидата. Кроме Романа Иголкина, заявления подали руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии ЕР» Данила Попов, учительница школы № 64 города Рязани Нина Строганцева и консультант-продавец Шаген Назарян.