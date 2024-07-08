Понедельник, 8 июля, 2024

Владислав Головин не будет баллотироваться на допвыборах в Рязанскую Облдуму

Автор: 7info7

Опубликовано

Владислав Головин

Герой России, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Владислав Головин не будет баллотироваться в качестве кандидата на довыборах в Рязанскую областную Думу по одномандатному округу №12. Об этом 8 июля сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова.

Решение Головина объясняется тем, что он решил продолжить военную службу. Сейчас он проходит обучение по программе «Время Героев». На одной из встреч Владимир Путин предложил каждому из участников программы принять решение: остаться на военной службе или перейти на гражданскую.

— Выбор офицера и Героя России был очевиден. Владислав принял решение продолжить военную службу. В соответствии с действующим законодательством военная служба несовместима с выборной должностью, — объяснила Феоктистова.

Теперь региональному отделению «Единой России» предстоит провести партийную процедуру — дополнительное предварительное голосование, в ходе которого определят нового кандидата. 9з

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Путин предложил выплачивать до 10 тысяч из маткапитала на школьные нужды

За ненадлежащий уход за питомцами могут начать штрафовать

В центре Рязани отключили электричество на 15 улицах

Не упусти шанс увидеть «Бурлеск» в Рязани: почему обязательно стоит попасть на финальные представления масштабного шоу?

В центре Рязани вновь не работают светофоры

В Рязани временно ограничат движение троллейбусов по Первомайскому проспекту

Смерть пропавшего неделю назад 71-летнего рязанца не носит криминальный характер

Накануне Дня семьи, любви и верности пара полицейских из Рязанской области сыграла свадьбу

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб прошлой недели

Рязанская область представляет передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»

Участник нацпроекта «Производительность труда» модернизировал производство и увеличил эффективность на 30%

58% россиян считают, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Путин предложил выплачивать до 10 тысяч из маткапитала на школьные нужды

Новости мира
Средства родители смогут тратить на подготовку детей к новому учебному году.

За ненадлежащий уход за питомцами могут начать штрафовать

Новости Рязани
Возможная сумма штрафов для нерадивых хозяев уже известна.

В центре Рязани отключили электричество на 15 улицах

Новости Рязани
Восстановить электроснабжение планируют в течение четырёх часов с момента отключения.

Не упусти шанс увидеть «Бурлеск» в Рязани: почему обязательно стоит попасть на финальные представления масштабного шоу?

Культура
Буквально через неделю артисты отправятся в дальнейшее путешествие по России, поэтому нужно поторопиться!

В центре Рязани вновь не работают светофоры

Новости Рязани
О каких-либо отключениях электричества в этой части города не сообщалось.