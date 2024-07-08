Владислав Головин не будет баллотироваться на допвыборах в Рязанскую Облдуму

Герой России, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Владислав Головин не будет баллотироваться в качестве кандидата на довыборах в Рязанскую областную Думу по одномандатному округу №12. Об этом 8 июля сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова.

Решение Головина объясняется тем, что он решил продолжить военную службу. Сейчас он проходит обучение по программе «Время Героев». На одной из встреч Владимир Путин предложил каждому из участников программы принять решение: остаться на военной службе или перейти на гражданскую.

— Выбор офицера и Героя России был очевиден. Владислав принял решение продолжить военную службу. В соответствии с действующим законодательством военная служба несовместима с выборной должностью, — объяснила Феоктистова.

Теперь региональному отделению «Единой России» предстоит провести партийную процедуру — дополнительное предварительное голосование, в ходе которого определят нового кандидата. 9з