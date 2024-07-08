«Струна» передал свой знаменитый красный рюкзак Юте на концерте в Рязани

Герой России Владислав Головин, тот самый легендарный морпех с красным рюкзаком, оказался в зрительном зале на концерте певицы Юты в воскресенье, 7 июля. Юта, восхищённая мужеством и стойкостью, проявленными Героем в ходе СВО, посвятила ему песню «Струна».

Как признался Владислав со сцены филармонии, многие интересовались судьбой его рюкзака. Как оказалось, морпех сохранил его и привёз с собой в Рязань. И теперь «Струна» в знак признательности передал знаменитый рюкзак артистке.

— Дай Бог, он пройдёт ещё не один тур с тобой. Когда я состарюсь, я его заберу. Но пока он с тобой! — сказал с улыбкой Владислав.