Понедельник, 8 июля, 2024

«Струна» передал свой знаменитый красный рюкзак Юте на концерте в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Герой России Владислав Головин, тот самый легендарный морпех с красным рюкзаком, оказался в зрительном зале на концерте певицы Юты в воскресенье, 7 июля. Юта, восхищённая мужеством и стойкостью, проявленными Героем в ходе СВО, посвятила ему песню «Струна».

Как признался Владислав со сцены филармонии, многие интересовались судьбой его рюкзака. Как оказалось, морпех сохранил его и привёз с собой в Рязань. И теперь «Струна» в знак признательности передал знаменитый рюкзак артистке.

— Дай Бог, он пройдёт ещё не один тур с тобой. Когда я состарюсь, я его заберу. Но пока он с тобой! — сказал с улыбкой Владислав.

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