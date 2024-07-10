Среда, 10 июля, 2024

В праймериз ЕР на довыборах в Рязоблдуму примут участие 4 кандидата

Автор: 7info

Опубликовано

Документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на довыборах в Рязанскую областную Думу подали 4 кандидата. Список опубликовал сайт регионального отделения партии.

На участие в выборах претендуют: заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки десантного училища Роман Иголкин, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии ЕР» Данила Попов, учительница школы № 64 города Рязани Нина Строганцева и консультант-продавец Шаген Назарян.

Кандидату, которую направят в президиум Генсовета партии, определят на тайном голосовании участники регионального политсовета «Единой России».

Напомним, место депутата регионального парламента стало вакантным после ухода в Совет Федерации Игоря Мурога. Выборы назначены на сентябрь.

Ранее «Единая Россия» уже проводила праймериз, победителем предварительного голосования стал Герой России Владислав Головин, известный многим по позывному «Струна». Но десантник не сможет принять участие в выборах, так как принял решение продолжить военную службу.

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