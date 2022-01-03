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Понедельник, 3 января, 2022
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Родственники погибших в ДТП с автобусом выехали в Рязанскую область для опознания тел

7info7
Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 3 января, из Астрахани в Рязанскую область выехали родственники погибших в ДТП с рейсовым автобусом. Близким предстоит опознать тела, сообщили в пресс-службе Минздрава Астраханской области.

Пострадавшим в аварии, которые госпитализированы в рязанские больницы, оказывают необходимую помощь. Состояние находящихся в реанимации стабильное.

10 человек с травмами разной тяжести проходят лечение в Скопине.

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Напомним, смертельное ДТП произошло утром 2 января на федеральной трассе, проходящей через Скопинский район. 5 человек погибли, пострадали более 20.

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