Родственники мужчины, которого нашли мертвым вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, озвучили свою версию трагедии, сообщил E1.RU.

Ранее сообщалось, что рядом с телами супругов нашли двух маленьких детей. По одной из версий, их родители отравились наркотиками.

Сестра погибшего отметила, что ее брат работал на заводе в Екатеринбурге, много лет занимался боксом и был почетным донором. По ее словам, найденные в жилище порошки — это детское питание.

«Нам сказали, что носовые проходы у Радмира были чистые, следов инъекций не было. Анализ крови будет готов чуть позже. Я пишу это не потому, что хочу как-то выгородить Радмира. Мне просто больно от всей грязи и сплетен», — объяснила женщина.

Ее сестра также подтвердила, что семейная пара не принимала наркотики. Друг мужчины отметил, что тот буквально за неделю до смерти сдавал кровь.

Родственники предположили, что молодые люди отравились неизвестным веществом.