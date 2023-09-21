Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»

В среду, 20 сентября, в Рязанском музыкальном театре состоялись генеральная репетиция и пресс-подход, посвящённые премьере мюзикла Максима Дунаевского «Три мушкетёра».

История про четырех неразлучных друзей — Д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса — известна абсолютно каждому. Любимые актеры, герои, песни из советского фильма по сценарию М.Розовского — все это уже давно стало классикой. В этом году легендарной кинопостановке исполнилось 45 лет!

Тем интереснее увидеть эту историю на сцене Рязанского музыкального театра. В разговоре с журналистами режиссер Урсула Макарова призналась, что с «Тремя мушкетерами» у нее связаны прекрасные воспоминания, в первую очередь — с музыкой Дунаевского. И поэтому для нее было большим удовольствием работать именно с этим материалом:

— Я люблю Александра Дюма, люблю именно это произведение, — рассказала Макарова. — Мне нравится уникальное, очень интересно построенное либретто Розовского. Оно никак не походит на фильм, и в этом для меня тоже есть свои плюсы. Над ним было интересно работать. В театре вряд ли можно реализовать все, что задумано одним человеком. У нас очень большая постановочная команда — хор, балет, солисты, педагог по фехтованию, хореограф, художник, композиторы — поэтому мы ищем возможность соединить свои мысли и создать что-то общее, совместное. Очень надеюсь, что это получилось.

Для дирижёра Ирины Копачёвой-Куровской постановка «Трёх мушкетеров» стала второй в музыкальном театре. Ирина призналась, что для нее большой радостью стало новое сотрудничество с Урсулой Макаровой:

— Мне очень нравится с ней работать. И, конечно, главное для дирижера — это музыкальный материал. Мы с оркестром постарались сделать все качественно, интересно, ярко. Все это наши зрители смогут услышать, придя к нам на спектакль, — рассказывает дирижёр.

В истории про мушкетеров, конечно, не обойтись без драк и поединков между наемниками короля и кардинала. О том, умели ли актеры обращаться со шпагами до начала репетиций и зачем такие сцены нужны в музыкальном театре, рассказал репетитор по фехтованию Никита Левин.

— Трудностей больших у меня не было, — говорит Левин. — Мы потратили определенное время на то, чтобы дать артистам фехтовальную и сценическую базу, а потом это перенесли на сцену. И вообще я понял, что музыкальные театры — очень драйвовые. В первую очередь, этот драйв дает музыка. И бои тоже привнесли некий экшн на сцену.

В романе Дюма огромное количество интересных и характерных героев. Один из них — кардинал Ришелье. В исполнении Валерия Вахрамеева главный интриган романа получился, на первый взгляд, невероятно добрым и чарующим. Но это — лишь видимость, за которой скрывается хитрый и расчетливый человек.

— Это персонаж, который за благодушной улыбкой скрывает очень много разных мыслей, — считает актёр. — Нужно опасаться, когда кардинал улыбается. В работе над образом мы отталкивались от того, что кардинал хотел строить карьеру военного. Но в силу обстоятельств он получил в наследство сан. И ему пришлось его принять. Поэтому мой кардинал — священник очень минимально. Он скорее офицер. У каждого в детстве была мечта, стремление, определяющее линию жизни. И, наверное, быть военным — это стремление моего персонажа. Отсюда и военные успехи — осада Ла-Рошели, война с Англией и прочие. Кардинал будет очень понятен зрителю — в постановке много политических аллюзий на современность. Мы старались передать дух здорового авантюризма, расчетливости, присущей политикам. Поэтому я думаю, что это будет интересная история.

Не отстает от кардинала по части коварства и подлости главная обольстительница романа Миледи. О том, трудно ли было входить в роль роковой красотки, рассказала Юлия Бычкова.

— Я не совру, если скажу, что для любой актрисы эта роль — мечта. Очень интересно сыграть обольстительную красавицу, которая не лишена коварства, — уверена актриса. — По мне это интереснее, чем играть лирическую героиню. И я воспринимаю роль Миледи как подарок судьбы. А когда мы получаем подарки, то не думаем о трудностях, а думаем о творчестве и о стоящих перед нами задачах. Я с большим удовольствием их выполняю и уже месяц живу в счастье — прихожу в театр, и у меня начинается счастливая творческая жизнь.

К сожалению, время пресс-подхода было ограниченно и нам не удалось пообщаться со всеми исполнителями главных ролей. К счастью, мы смогли увидеть их на сцене:

— Д’Артаньян — Сергей Головкин,

— Атос, граф де ла Фер — Алексей Никифоров,

— Портос — Сергей Гайдей,

— Арамис — Глеб Домбровский,

— Констанция Бонасье — Марина Головкина,

— Бонасье — Иван Кудрявцев,

— королева Анна — Ирина Маненкова,

— король Людовик ХIII / герцог Бэкингем — Алексей Исаев,

— Рошфор (Незнакомец из Менга) — Даниил Цыганкин,

— Де Тревиль — Антон Свиркин,

— аббатиса — Наталья Нелюбина,

— гвардеец кардинала Де Жюссак — Сергей Куликов.

В мюзикле, как и много лет назад, по-прежнему есть место радости и грусти, любви и предательству, благородству, и интригам. И как же хочется, чтобы в этот раз Д’Артаньян успел спасти свою Констанцию, но… Как говорится, из песни слов не выкинешь, а Урсула Макарова сделала постановку классической. Тем не менее — финал спектакля звучит очень обнадеживающе и оставляет за собой лишь легкую нотку грусти.

Премьера мюзикла «Три мушкетёра» в Рязанском музыкальном театре состоится 22 сентября.