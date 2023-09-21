Четверг, 21 сентября, 2023
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Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»

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В среду, 20 сентября, в Рязанском музыкальном театре состоялись генеральная репетиция и пресс-подход, посвящённые премьере мюзикла Максима Дунаевского «Три мушкетёра».

История про четырех неразлучных друзей — Д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса — известна абсолютно каждому. Любимые актеры, герои, песни из советского фильма по сценарию М.Розовского — все это уже давно стало классикой. В этом году легендарной кинопостановке исполнилось 45 лет!

Тем интереснее увидеть эту историю на сцене Рязанского музыкального театра. В разговоре с журналистами режиссер Урсула Макарова призналась, что с «Тремя мушкетерами» у нее связаны прекрасные воспоминания, в первую очередь — с музыкой Дунаевского. И поэтому для нее было большим удовольствием работать именно с этим материалом:

— Я люблю Александра Дюма, люблю именно это произведение, — рассказала Макарова. — Мне нравится уникальное, очень интересно построенное либретто Розовского. Оно никак не походит на фильм, и в этом для меня тоже есть свои плюсы. Над ним было интересно работать. В театре вряд ли можно реализовать все, что задумано одним человеком. У нас очень большая постановочная команда — хор, балет, солисты, педагог по фехтованию, хореограф, художник, композиторы — поэтому мы ищем возможность соединить свои мысли и создать что-то общее, совместное. Очень надеюсь, что это получилось.

Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»

Для дирижёра Ирины Копачёвой-Куровской постановка «Трёх мушкетеров» стала второй в музыкальном театре. Ирина призналась, что для нее большой радостью стало новое сотрудничество с Урсулой Макаровой:

— Мне очень нравится с ней работать. И, конечно, главное для дирижера — это музыкальный материал. Мы с оркестром постарались сделать все качественно, интересно, ярко. Все это наши зрители смогут услышать, придя к нам на спектакль, — рассказывает дирижёр.

В истории про мушкетеров, конечно, не обойтись без драк и поединков между наемниками короля и кардинала. О том, умели ли актеры обращаться со шпагами до начала репетиций и зачем такие сцены нужны в музыкальном театре, рассказал репетитор по фехтованию Никита Левин.

— Трудностей больших у меня не было, — говорит Левин. — Мы потратили определенное время на то, чтобы дать артистам фехтовальную и сценическую базу, а потом это перенесли на сцену. И вообще я понял, что музыкальные театры — очень драйвовые. В первую очередь, этот драйв дает музыка. И бои тоже привнесли некий экшн на сцену.

Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»

В романе Дюма огромное количество интересных и характерных героев. Один из них — кардинал Ришелье. В исполнении Валерия Вахрамеева главный интриган романа получился, на первый взгляд, невероятно добрым и чарующим. Но это — лишь видимость, за которой скрывается хитрый и расчетливый человек.

— Это персонаж, который за благодушной улыбкой скрывает очень много разных мыслей, — считает актёр. — Нужно опасаться, когда кардинал улыбается. В работе над образом мы отталкивались от того, что кардинал хотел строить карьеру военного. Но в силу обстоятельств он получил в наследство сан. И ему пришлось его принять. Поэтому мой кардинал — священник очень минимально. Он скорее офицер. У каждого в детстве была мечта, стремление, определяющее линию жизни. И, наверное, быть военным — это стремление моего персонажа. Отсюда и военные успехи — осада Ла-Рошели, война с Англией и прочие. Кардинал будет очень понятен зрителю — в постановке много политических аллюзий на современность. Мы старались передать дух здорового авантюризма, расчетливости, присущей политикам. Поэтому я думаю, что это будет интересная история.

Не отстает от кардинала по части коварства и подлости главная обольстительница романа Миледи. О том, трудно ли было входить в роль роковой красотки, рассказала Юлия Бычкова.

— Я не совру, если скажу, что для любой актрисы эта роль — мечта. Очень интересно сыграть обольстительную красавицу, которая не лишена коварства, — уверена актриса. — По мне это интереснее, чем играть лирическую героиню. И я воспринимаю роль Миледи как подарок судьбы. А когда мы получаем подарки, то не думаем о трудностях, а думаем о творчестве и о стоящих перед нами задачах. Я с большим удовольствием их выполняю и уже месяц живу в счастье — прихожу в театр, и у меня начинается счастливая творческая жизнь.

Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»

К сожалению, время пресс-подхода было ограниченно и нам не удалось пообщаться со всеми исполнителями главных ролей. К счастью, мы смогли увидеть их на сцене:

— Д’Артаньян — Сергей Головкин,

— Атос, граф де ла Фер — Алексей Никифоров,

— Портос — Сергей Гайдей,

— Арамис — Глеб Домбровский,

— Констанция Бонасье — Марина Головкина,

— Бонасье — Иван Кудрявцев,

— королева Анна — Ирина Маненкова,

— король Людовик ХIII / герцог Бэкингем — Алексей Исаев,

— Рошфор (Незнакомец из Менга) — Даниил Цыганкин,

— Де Тревиль — Антон Свиркин,

— аббатиса — Наталья Нелюбина,

— гвардеец кардинала Де Жюссак — Сергей Куликов.

В мюзикле, как и много лет назад, по-прежнему есть место радости и грусти, любви и предательству, благородству, и интригам. И как же хочется, чтобы в этот раз Д’Артаньян успел спасти свою Констанцию, но… Как говорится, из песни слов не выкинешь, а Урсула Макарова сделала постановку классической. Тем не менее — финал спектакля звучит очень обнадеживающе и оставляет за собой лишь легкую нотку грусти.

Премьера мюзикла «Три мушкетёра» в Рязанском музыкальном театре состоится 22 сентября.

Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»
Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»

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