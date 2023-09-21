Рязанской музыкальный театр готовит премьеру мюзикла «Три мушкетёра»

В среду, 20 сентября, в Рязанском музыкальном театре состоялись генеральная репетиция и пресс-подход, посвящённые премьере мюзикла Максима Дунаевского «Три мушкетёра».
История про четырех неразлучных друзей — Д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса — известна абсолютно каждому. Любимые актеры, герои, песни из советского фильма по сценарию М.Розовского — все это уже давно стало классикой. В этом году легендарной кинопостановке исполнилось 45 лет!
Тем интереснее увидеть эту историю на сцене Рязанского музыкального театра. В разговоре с журналистами режиссер Урсула Макарова призналась, что с «Тремя мушкетерами» у нее связаны прекрасные воспоминания, в первую очередь — с музыкой Дунаевского. И поэтому для нее было большим удовольствием работать именно с этим материалом:
Для дирижёра Ирины Копачёвой-Куровской постановка «Трёх мушкетеров» стала второй в музыкальном театре. Ирина призналась, что для нее большой радостью стало новое сотрудничество с Урсулой Макаровой:
В истории про мушкетеров, конечно, не обойтись без драк и поединков между наемниками короля и кардинала. О том, умели ли актеры обращаться со шпагами до начала репетиций и зачем такие сцены нужны в музыкальном театре, рассказал репетитор по фехтованию Никита Левин.
В романе Дюма огромное количество интересных и характерных героев. Один из них — кардинал Ришелье. В исполнении Валерия Вахрамеева главный интриган романа получился, на первый взгляд, невероятно добрым и чарующим. Но это — лишь видимость, за которой скрывается хитрый и расчетливый человек.
Не отстает от кардинала по части коварства и подлости главная обольстительница романа Миледи. О том, трудно ли было входить в роль роковой красотки, рассказала Юлия Бычкова.
К сожалению, время пресс-подхода было ограниченно и нам не удалось пообщаться со всеми исполнителями главных ролей. К счастью, мы смогли увидеть их на сцене:
— Д’Артаньян — Сергей Головкин,
— Атос, граф де ла Фер — Алексей Никифоров,
— Портос — Сергей Гайдей,
— Арамис — Глеб Домбровский,
— Констанция Бонасье — Марина Головкина,
— Бонасье — Иван Кудрявцев,
— королева Анна — Ирина Маненкова,
— король Людовик ХIII / герцог Бэкингем — Алексей Исаев,
— Рошфор (Незнакомец из Менга) — Даниил Цыганкин,
— Де Тревиль — Антон Свиркин,
— аббатиса — Наталья Нелюбина,
— гвардеец кардинала Де Жюссак — Сергей Куликов.
В мюзикле, как и много лет назад, по-прежнему есть место радости и грусти, любви и предательству, благородству, и интригам. И как же хочется, чтобы в этот раз Д’Артаньян успел спасти свою Констанцию, но… Как говорится, из песни слов не выкинешь, а Урсула Макарова сделала постановку классической. Тем не менее — финал спектакля звучит очень обнадеживающе и оставляет за собой лишь легкую нотку грусти.
Премьера мюзикла «Три мушкетёра» в Рязанском музыкальном театре состоится 22 сентября.